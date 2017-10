BJV-Gänseessen 2017

30.11.2017 (19:00)

Donnerstag, 30. November 2017

Beginn 19.00 Uhr

Ristorante Sassella

Karthäuserplatz 21

53129 Bonn – Kessenich

(Straßenbahnlinien 61 und 62, Haltestelle Pützstraße)



Der Vorstand der Bonner Journalistenvereinigung lädt Sie herzlich ein zu unserem traditionellen Gänseessen wieder in das renommierte



Ristorante Sassella

in Bonn – Kessenich.



Wir treffen uns ab 19.00 Uhr zu einem Prosecco-Empfang.

Für das anschließende Menü bietet das Sassella an:

Vorspeise zur Auswahl: Steinpilzcremesuppe oder

Ruccola-Salat mit Pinienkernen und Parmesan

vegetarisch: Gnocchi und Tagliarini mit Trüffel

Dessert zur Auswahl: Birnensorbet oder Tiramisu

Mit Ausnahme des Proseccos zum Empfang bitten wir Sie, Ihre Getränke selber zu zahlen. Falls Sie ein vegetarisches Gericht wünschen, geben Sie dies bitte bereits bei der Anmeldung an.



Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag, 20. November 2017 mit dem Refaxformular (unten als PDF herunterladbar) oder per eMail an djv-bonn@djv-bonn.de an. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Menüwunsch anzugeben.

Berücksichtigt werden können nur rechtzeitige Anmeldungen mit Überweisung des Selbstkostenbeitrags. Eine Anmeldebestätigung kann leider nicht versandt werden.



Der Teilnahmebeitrag für Mitglieder beträgt 15,00 €. Mitglieder in Ausbildung, Studierende und Arbeitslose zahlen 10,00 € (gegen Nachweis). Für eine Begleitung kommt ein Kostenbeitrag von 25,00 € hinzu. Für weitere Begleitpersonen entrichten Sie bitte den Selbstkostenpreis des Menüs incl. Aperitif in Höhe von 38,50 €.



Bitte überweisen Sie den Kostenbeitrag bis spätestens, 20. November 2017, unter dem Stichwort „Gänseessen 2017“ und mit Angabe Ihres Namens auf das Konto der Bonner Journalistenvereinigung IBAN DE71 3706 0590 0000 4050 27, bei der Sparda-Bank West, BIC: GENODED1SPK.



Angemeldete Personen, die nicht zum Gänseessen kommen, haben aufgrund unserer Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Ristorante Sassella keinen Anspruch auf Erstattung.



Während der Veranstaltung wird fotografiert. Diese Fotos sind zur Veröffentlichung bestimmt, auch auf Facebook und der BJV-Internetseite. Wer nicht fotografiert werden möchte, gebe bitte Bescheid.