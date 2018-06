Bonner Begegnung: Hintergrundgespräch mit Bastian Sczech, ehem. Pressesprecher LG Bonn

04.10.2018 (19:00)

Die Bonner Journalistenvereinigung (BJV) lädt Sie im Rahmen der "Bonner Begegnungen" herzlich ein zu einem Hintergrundgespräch mit Bastian Sczech, dem ehemaligen Pressesprecher des Landgerichts Bonn.



Termin: Donnertsag, 4. Oktober 2018

Ort: Deutsche Welle, Kurt-Schumacher-Str. 3, 53113 Bonn

Bginn: 19.00 Uhr



Bastian Sczech war bis Ende letzten Jahres Pressesprecher des Landgerichts Bonn und hat in dieser Zeit eine Menge Erfahrungen mit Journalisten gesammelt. Wir möchten daher gemeinsam mit ihm mögliche Problemfelder der Presseberichterstattung in Ermittlungsverfahren und laufenden Gerichtsverfahren beleuchten. Was kann ein Gerichtssprecher tatsächlich sagen - und was darf er nicht sagen. Nicht nur der Fall Niklas P. wird uns dabei als Beispiel dienen.



Diese Bonner Begegnung ist ein Hintergrundgespräch - also "unter drei", so kann Herr Sczech ganz offen reden.



Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, 27. September 2018 per Mail an: djv-bonn@djv-bonn.de.

Eine Anmeldebestätigung kann leider nicht versandt werden.



Wir möchten mit dieser "Bonner Begegnung" auf die besondere Situation eines Pressesprechers bei Gericht hinweisen und freuen uns auf Ihr Interesse.