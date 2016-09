Einladung zur Berlin-Fahrt

20.11.2016 - 23.11.2016

Wie im Frühjahr bereits angekündigt, laden wir die Mitglieder der BJV ein zu einer



Informationsfahrt nach Berlin

von Sonntag, 20. November, bis Mittwoch, 23. November 2016.



Wir reisen als Teil einer Gruppe, die der Deutsche Bundestag auf Vermittlung der Bonner Bundestagsabgeordneten Dr. Claudia Lücking-Michel (CDU) zu einem Besuch in der Bundeshauptstadt einlädt.



Neben dem allgemeinen Programm für die gesamte Gruppe hat der BJV-Vorstand einige exklusive Termine organisiert, die als journalistische Hintergrundgespräche geplant sind.

Das Programm steht noch nicht im Einzelnen fest, einige Eckpunkte können wir Ihnen aber schon jetzt mitteilen:



Sonntag, 20.11., 09.00 Uhr (ca.) Abreise ab Bonn Hbf.

Montag, 21.11., 13.00 bis 15.00 Uhr: Bundeskanzleramt.

Dienstag, 22.11., 10.00 bis 11.00 Uhr: Auswärtiges Amt – Hintergrundgespräch zur Türkeipolitik

(eigener Termin).

14.30 bis 18.00 Uhr: Besuch im Bundestag.

Mittwoch, 23.11., 13.00 Uhr: Teilnahme an der Bundespressekonferenz (eigener Termin).

19.00 Uhr (ca.) Rückfahrt ab Berlin, Ankunft in Bonn 23.45 Uhr.



Vorgesehen ist noch ein Hintergrundgespräch im Wirtschaftsministerium zu CETA und TTIP; außerdem bemühen wir uns um eine Begegnung mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) zu medienpolitischen Fragen, insbesondere zur Reform des Urheberrechts, die besonders für freie Kolleginnen und Kollegen bedeutsam ist.



Kosten entstehen Ihnen lediglich für persönliche Ausgaben.

Für Eintrittsgelder wird ein Kostenbeitrag von € 20,00 erhoben.



Wir bitten um eine verbindliche und vollständige Anmeldung auf beigefügtem Refax

oder per E-Mail (DJV-Bonn@DJV-Bonn.de)

bis zum 10. Oktober 2016.



Die BJV-Gruppe ist auf 20 Teilnehmende beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Vorrang haben die Kolleginnen und Kollegen, die bereits im Frühjahr ihr Interesse an der Berlin-Fahrt mitgeteilt haben und sich jetzt verbindlich anmelden. Sollten sich mehr als 20 Mitglieder melden, eröffnen wir eine Warteliste.