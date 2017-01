Einladung zur Veranstaltung des DJV-NRW mit dem Verband der Redenschreiber in Bonn

24.01.2017 (18:00)

Wir möchten Sie kurzfristig auf eine Veranstaltung hinweisen, die der Verband der Redenschreiber deutscher Sprache (VRdS), Regionalgruppe Köln-Bonn, in Kooperation mit dem Fachausschusses Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im DJV-NRW organisiert.



Wie entsteht eine Rede? – Klar: Im Idealfall entwirft sie ein VRdS-Mitglied und stimmt sie dann direkt mit dem Redner ab. Viele von uns wissen, dass das nicht immer der Realität entspricht. Je größer und wichtiger die Organisation, für die der Redner resp. die Rednerin spricht, umso mehr Nicht-Redenschreiber wollen mitschreiben: Fachabteilungen, Referenten, Pressesprecher, Leiter Konzernkommunikation und so weiter.



Wie die am besten zusammenarbeiten und gemeinsam mit einem Redner den perfekten Auftritt vorbereiten können, können Sie am 24. Januar 2017 im direkten Austausch von Redenschreibern, Journalisten, Pressesprechern und anderen Öffentlichkeitsarbeitern beleuchten und diskutieren. Es ist die erste gemeinsame Veranstaltung des VRdS mit dem Fachausschuss Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Deutschen Journalisten-Verband, die Deutsche Welle in Bonn stellt dafür kostenlos den großen Gremiensaal zur Verfügung.



Mitorganisiert wird diese Veranstaltung von unserem Bonner Mitglied Claudius Kroker, Mitglied sowohl im VRdS als auch im FA PR/ÖA.



Alle Details finden Sie unten in der Einladung im PDF-Anhang.

Anmeldungen bitte direkt an fapr@djv-nrw.de.