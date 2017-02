Mitgliederversammlung der BJV 2017

02.03.2017 (18:30)

Der Vorstand lädt Sie herzlich ein zur

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

der Bonner Journalistenvereinigung e.V.

am Donnerstag, 2. März 2017, um 18.30 Uhr,

in die Deutsche Welle, Kurt-Schumacher-Str. 3, 53113 Bonn,

Konferenzraum Nauen (2.O1.102).



Diesmal steht wieder die Wahl eines neuen Vorstands auf der Tagesordnung. Daher hoffen wir auf breites Interesse der Mitglieder.

Nominiert werden auch die Bonner Kandidaten für die Delegiertenwahlen beim NRW-Gewerkschaftstag, die dann beim Bundesverbandstag Anfang November in Würzburg unseren Landesverband vertreten; zu dieser Kandidatur möchten wir ausdrücklich jüngere Kolleginnen und Kollegen ermutigen.



Ablauf:

18.30 Uhr: Beginn der Mitgliederversammlung



TAGESORDNUNG:

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung

TOP 2: Bericht des Vorstands (s. Anlage; den Bericht bringen Sie bitte mit zur MV, er dient als Grundlage der Aussprache)

TOP 3:

a) Kassenbericht

b) Bericht der Kassenprüfer

TOP 4: Aussprache

TOP 5: Entlastung des Vorstands

TOP 6: Wahlen

a) Wahl des Vorstands

b) Wahl der Kassenprüfer

TOP 7: Gewerkschaftstag des DJV-NRW am 6. Mai 2017 in Hagen

a) Anträge an den Gewerkschaftstag

b) Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Delegiertenwahlen zum DJV-Verbandstag 2017 in Würzburg

TOP 8: Vorschau/Ausblick 2017

TOP 9: Verschiedenes



19.30 Uhr: Einladung zu einem Imbiss



20.00 Uhr: Gespräch mit Carsten Rossi, Kommunikationsberater in Köln:

Schmalbart contra Breitbart

Raus aus der Fake-News-Falle



Damit wir planen können, bitten wir freundlichst um Anmeldung bis 24. Februar 2017 per beigefügtem Refax oder per eMail an djv-bonn@djv-bonn.de. Eine Anmeldebestätigung kann leider nicht versandt werden.