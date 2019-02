Mitgliederversammlung der BJV 2019

07.03.2019 (18:00)

Der Vorstand lädt Sie herzlich ein zur

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

der Bonner Journalistenvereinigung e.V.

am Donnerstag, 7. März 2019, um 18.00 Uhr,

in die Deutsche Welle, Kurt-Schumacher-Str. 3, 53113 Bonn,

Konferenzraum Nauen (2.O1.102).

Im Anschluss gegen 20.00 Uhr laden wir Sie ein zu einem Hintergrundgespräch mit

Georg Restle, Leiter der Monitor-Redaktion des WDR

„Investigativer Journalismus – vergessen und verdrängt?“.



TAGESORDNUNG:

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung

TOP 2: Bericht des Vorstands - Der schriftliche Bericht ist unten in der Anlage beigefügt und wird in der MV nur mündlich ergänzt.

TOP 3:

a) Kassenbericht

b) Bericht der Kassenprüfer

TOP 4: Aussprache

TOP 5: Entlastung des Vorstands

TOP 6: Wahlen

a) Wahl des Vorstands

b) Wahl der Kassenprüfer

TOP 7: Gewerkschaftstag des DJV-NRW am 27. April 2019 in Bielefeld



a) Anträge an den Gewerkschaftstag

b) Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Delegiertenwahlen zum DJV-Verbandstag 2019 in Berlin

Nominiert werden die Bonner Kandidaten für die Delegiertenwahlen beim NRW-Gewerkschaftstag, die dann beim Bundesverbandstag Anfang November unseren Landesverband vertreten; zu dieser Kandidatur möchten wir ausdrücklich jüngere Kolleginnen und Kollegen ermutigen.



TOP 7: Vorschau/Ausblick 2019

TOP 9: Verschiedenes



19.30 Uhr: Einladung zu einem Imbiss



20.00 Uhr: Hintergrundgespräch mit dem Leiter der MONITOR-Redaktion des WDR, Georg Restle: „Investigativer Journalismus – vergessen und verdrängt?“



Damit wir planen können, bitten wir freundlichst um Anmeldung bis 4. März 2019 per beigefügtem Refax oder per eMail an djv-bonn@djv-bonn.de. Eine Anmeldebestätigung kann leider nicht versandt werden.