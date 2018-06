05.07.2018 (17:00)

Die Bonner Journalistenvereinigung lädt Sie herzlich ein zum diesjährigen Sommerfest am





Donnerstag, 5. Juli 2018.



Wir feiern diesmal mitten im ehemaligen Regierungsviertel, das heute durch den Bau des World Congress Center Bonn (WCCB) geprägt wird. Die Entstehungsgeschichte des WCCBs ist spektakulär und auch noch nicht zu Ende. Grund genug für die Bonner Journalistenvereinigung, einmal hinter dessen Kulissen zu schauen.





Unser Programm:



17.00 Uhr: Treffpunkt Eingang Hauptgebäude WCCB, Platz der Vereinten Nationen 2,

Führung mit Cristina Esser, Leitung Business Development WCCB.

18.00 Uhr: Empfang mit Prosecco, O-Saft und Wasser auf der Sonnenterrasse (gleich nebenan) auf Einladung des GOP Varieté-Theaters Bonn. Begrüßung durch Geschäftsführer Kevin Grote, anschließend kleine Hausführung.

19.00 Uhr: Treffen im Restaurant „Leander“. Es erwartet Sie ein 3-Gänge-Menue mit drei Hauptgängen zur Auswahl.





Vorspeise: Pilzquiche mit Blattsalaten

Hauptgang:

A: Gebratene Poulardenbrust, sommerliches Schmorgemüse, Thymiankartoffeln

B: Fisch des Tages, gebratener Fenchel, Kartoffelgratin, Beurre Blanc

C: Fenchelgemüse, Orange, Paprika, Gnocchi, Rosmarin espuma

Dessert: Schokoladenkuchen – kleiner Rumtopf



Bitte bei der Anmeldung vermerken, ob A, B oder C gewünscht.

Die von Ihnen gewählten Getränke zahlen Sie bitte selbst.



Der Selbstkostenbeitrag für die Mitglieder beträgt 20,00 Euro. Mitglieder in Ausbildung, Studierende und Arbeitslose zahlen 15,00 Euro. Eine Begleitperson zahlt 25,00 Euro. Für alle weiteren Personen gilt der Gesamtkostenpreis von jeweils 30,00 Euro.

Bitte bei der Anmeldung entsprechend vermerken.





Anfahrt: Haltestelle Heussallee/Museumsmeile Bus 610, 611 und Straßenbahn 16, 63, 66.

Es gibt zwei Parkhäuser direkt am GOP Varieté-Theater, Karl-Carstens-Straße 1 und gegenüber.



Bitte melden Sie sich bis spätestens 28. Juni 2018, unter dem Stichwort „Sommerfest 2018“ mit dem beigefügten Faxformular (siehe unten) oder per eMail an djv-bonn@djv-bonn.de an. Geben Sie bitte auch bei einer Anmeldung per eMail unbedingt alle Daten an, die auf dem Faxbogen abgefragt werden. Berücksichtigt werden nur rechtzeitige Anmeldungen bei gleichzeitiger Überweisung des Selbstkostenbeitrags.

Eine Anmeldebestätigung kann leider nicht versandt werden.



Bitte überweisen Sie den Betrag bis spätestens 28. Juni 2018 unter dem Stichwort „Sommerfest 2018“ und mit Angabe Ihres Namens auf das Konto der Bonner Journalistenvereinigung, IBAN DE71 3706 0590 0000 4050 27 bei der Sparda-Bank West eG, BIC: GENODED1SPK.



Angemeldete Personen, die nicht zum Sommerfest kommen, haben keinen Anspruch auf Erstattung.