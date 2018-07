22.09.2018 (10:00 - 16:30)

Die Bonner Journalistenvereinigung (BJV) bietet Ihnen einen Workshop an zum Thema



Einfache Sprache



am Samstag, 22. September 2018, von 10.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr

im Haus der Deutschen Welle, Kurt-Schumacher-Straße 3, 53113 Bonn.



Kosten incl. Konferenzgetränke: 30,00 EUR, Studierende und Arbeitsuchende 15,00 EUR.

Mittagessen per Bestellung auf eigene Kosten.



Referentin: Constanze Lopez, Freie Journalistin, EinfacheSpracheBONN



Anmeldung: Bis zum 31. August 2018 an djv-bonn@djv-bonn.de mit gleichzeitiger Zahlung des Teilnehmer-Beitrages auf das Konto der Bonner Journalistenvereinigung: IBAN DE71 3706 0590 0000 4050 27, BIC: GENODED1SPK, bei der Sparda-Bank West eG;

Verwendungszweck: "Workshop Einfache Sprache" und Ihr Name.

Wegen der intensiven Arbeit an den Texten ist die Zahl der Teilnehmenden auf 10 begrenzt.



Zum Hintergrund:

Etwa 20 Millionen Deutsche erreichen beim Lesen und Schreiben nicht das Niveau eines Grundschülers nach der 4. Klasse. Komplizierte Texte in Zeitungsartikeln, Texte auf Webseiten, Formulare oder Veranstaltungshinweise können diese Menschen nur schwer oder überhaupt nicht verstehen.



Unser Ziel für Sie:

Im Workshop vermitteln wir Ihnen die Grundlagen der Einfachen Sprache. Sie erhalten Einblick in die Studie zur Lese- und Schreibfähigkeit der Deutschen und lernen die heterogene Zielgruppe der Einfachen Sprache kennen. Sie bekommen die Grundregeln zur Vereinfachung von Texten an die Hand. Im zweiten Teil des Workshops lernen Sie schwierige Wörter, Wendungen oder Satzstellungen zu identifizieren und diese zu vereinfachen.



Weitere Informationen im Anhang: