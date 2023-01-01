Herzlich willkommen
bei der Bonner Journalistenvereinigung (BJV), der regionalen Organisation für DJV-Mitglieder in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis.
Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV)
ist die Interessenvertretung von Journalistinnen und Journalisten. Er kümmert sich um
• gesicherte Arbeitsbedingungen
• Arbeitsverträge auf tariflicher Basis
• faire Honorare
• Beratung von Betriebs- und Personalräten
Mit dem DJV haben Journalistinnen und Journalisten eine Stimme gegenüber Arbeits- und Auftraggebern, in Politik und Gesellschaft.
Die Bonner Journalistenvereinigung
hat rund 550 Mitglieder und gehört zum DJV-Landesverband NRW. In der Bonner Journalistenvereinigung sind sämtliche Medienbereiche vertreten. Die BJV bietet Betreuung, Hilfe und Information zu gewerkschaftlichen und berufsspezifischen Fragen. Die Angebote und Veranstaltungen sollen den Erfahrungsaustausch fördern, journalistische, medienpolitische und gewerkschaftliche Themen bekannt machen, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten und natürlich auch die kollegialen Beziehungen pflegen.
Unsere Satzung
Hier können Sie unsere Satzung als PDF-Dokument herunterladen.
Zum Betrachten ist der Acrobat-Reader notwendig. Er kann hier kostenlos heruntergeladen werden.
Fotos: Reginald Gerfertz (oben), Deutsche Welle (unten)