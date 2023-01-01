Die Bonner Journalistenvereinigung

hat rund 550 Mitglieder und gehört zum DJV-Landesverband NRW. In der Bonner Journalistenvereinigung sind sämtliche Medienbereiche vertreten. Die BJV bietet Betreuung, Hilfe und Information zu gewerkschaftlichen und berufsspezifischen Fragen. Die Angebote und Veranstaltungen sollen den Erfahrungsaustausch fördern, journalistische, medienpolitische und gewerkschaftliche Themen bekannt machen, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten und natürlich auch die kollegialen Beziehungen pflegen.